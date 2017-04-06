Филипп Будковский: "Анжи" не будет только отбиваться в игре с "Зенитом"

Нападающий "Анжи" Филипп Будковский, арендованный у "Шахтера", в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что команда постарается показать агрессивный футбол, информирует "Спорт день за днем". Украинец убежден, что в игре на "Петровском" у махачкалинцев будут шансы у чужих ворот.

– "Анжи" неудачно сыграл в 21-м туре. В чем причина домашнего поражения от "Урала"?

– Мы неплохо начали встречу, имели хорошие моменты, однако потом "Урал" прибавил, мы же стали садиться в оборону и потеряли инициативу. Как следствие – пропущенный в первом тайме мяч. В раздевалке состоялся серьезный разговор, мы вышли на второй тайм с полной уверенностью в том, что не должны проигрывать. Забили, но... Видимо, не хватило концентрации. В итоге 2:3.

– "Анжи" находится в таком положении, когда очки необходимо брать в каждой встрече – будь то домашняя игра с "Крыльями Советов" или выезд к "Зениту". Однако "Петровский" – не лучший стадион в мире, где можно рассчитывать на победу.

– "Зенит" – хорошая команда, пользующаяся огромной поддержкой своих болельщиков. Да, нам придется очень сложно, однако мы будем рассчитывать на положительный результат. Не думаю, что будем только отбиваться. Постараемся показать агрессивный футбол.

– В этом сезоне у "Анжи" есть положительный опыт противостояния с "Зенитом": ничья 2:2 в чемпионате и разгром 4:0 в Кубке России. Это поможет при подготовке к игре с петербуржцами?

– Тренерский штаб непременно разберет матчи "Зенита" и найдет приемлемый для нас вариант ведения игры. Конечно, хотелось бы в субботу сыграть так же успешно, как в Кубке России. Посмотрим.

– "Зенит" уверенно обыграл "Рубин". Луческу стабилизировал состав, команда полна решимости продолжать борьбу за золотые медали. Вы осознаете, что "Анжи" летит в Санкт-Петербург в весьма неподходящий для себя момент?

– Отчасти соглашусь: сейчас "Зенит" действительно набирает оптимальную форму. Но повторюсь – мы тоже хотим выиграть этот матч. "Зенит" дает играть, что на руку нашей команде. Нам надо воспользоваться своими шансами, которые, убежден, у нас обязательно будут.