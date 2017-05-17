Филимонов подарил музею "Спартака" вратарский свитер 1997 - 1998 годов

Шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Александр Филимонов преподнес в дар спартаковскому музею свой вратарский свитер образца 1997 - 1998 годов, информирует официальный сайт красно-белых.
Знаменитый вратарь, проведший за московскую команду 211 официальных матчей, шесть лет подряд выигрывал первенство страны (с 1996 по 2001 год), а в 1998 году завоевывал и Кубок России. В том же сезоне-98 журнал "Огонек" признал Филимонова лучшим голкипером России. Кроме того, именно ему принадлежит рекордная сухая серия (в 1998 году) среди спартаковских вратарей в чемпионатах России – 720 минут.
– От всей души поздравляю спартаковцев с завоеванным чемпионством, – сказал Филимонов. – Желаю команде и в дальнейшем таких же ярких побед в чемпионате страны и в Лиге чемпионов.
Шестикратный чемпион России в составе "Спартака" Александр Филимонов преподнес дар нашему музею ▶️ https://t.co/cmIEFTKw6J pic.twitter.com/pZ8wbFAH6B– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 17 мая 2017 г.
delacrua
давай тот свитер, в котором от украины пропустил ))) эту историю должен знать каждый!
17:14