Фетисов вошел в состав Независимой антидопинговой комиссии Смирнова

Бывший игрок и главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Фетисов вошел в состав Независимой общественной антидопинговой комиссии под руководством Виталия Смирнова, сообщает ТАСС. Членами комитета атлетов НОАК также являются президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили; председатель комиссии спортсменов при ОКР, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Брусникина; обладательница трех золотых олимпийских наград в фигурном катании Ирина Роднина и президент Европейской конфедерации фехтования, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков.

Всего в НОАК семь комитетов. В правовой комитет вошли ректор Московского государственного юридического университета Виктор Блажеев; почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков; президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин и председатель Национальной федерации бадминтона России, председатель юридической комиссии ОКР Сергей Шахрай. Членами медицинского комитета являются директор научного центра биомедтехнологий Федерального медико-биологического агентства Владислав Каркищенко, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев и академик Российской академии наук Владимир Чехонин.

В состав комитета по образованию и науке вошли трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы Александр Карелин, президент Центральной олимпийской академии Наталья Мельникова и ректор МГИМО Ататолий Тортунов. В международном комитете трудятся президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Горшков; почетный член Международного олимпийского комитета, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов; президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов.

Президент Ассоциации лыжных видов спорта России Андрей Бокарев, глава компании "Боско" Михаил Куснирович, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, народный артист РФ Денис Мацуев и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст вошли в комитет по информационной политике. В состав комитета по администрированию (протокольного комитета) вошли генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов, президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин, ответственный секретарь НОАК Леонид Мирошниченко и президент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко.