Фэшн Сакала: "Моя цель - пробиться в основной состав "Спартака"

Нападающий "Спартака-2" Фэшн Сакала подчеркнул, что форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд доказал, что молодой футболист тоже может играть в основном составе большого клуба. Сакала перешел в "Спартак" в зимнее трансферное окно. Он принял участие в двух матчах молодежного первенства России, забив по голу в каждом из них. Также на его счету два матча в составе "Спартака-2" в ФНЛ, где он голами не отметился.

– Моя цель – пробиться в основной состав "Спартака" и играть там, – цитирует "Р-Спорт" Сакалу. – Я вижу ее и иду к этой цели. Мне 20 лет, Маркусу Рэшфорду – всего 19, а он уже второй сезон играет в основе "Манчестер Юнайтед". Его пример вдохновляет и доказывает, что можно даже молодым играть за большой клуб на высоком уровне. Надеюсь, через год-два и я буду выступать в РФПЛ за "Спартак".

Очень рад, что оказался в России, в таком клубе, как "Спартак". Сегодня мне удалось забить молодежке "Зенита", но я хочу забивать в каждой игре, в которой принимаю участие. Уходя с поля без забитого гола или хотя бы голевой передачи, я чувствую себя виноватым. Ведь я форвард, и моя задача – забивать. Хочется вносить свой вклад в каждый успех команды.