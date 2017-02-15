Фернанду: "Я люблю сборы и не люблю... сборы"

Полузащитник "Спартака" Фернанду​ рассказал, что на зимних сборах скучает по своей семье и переживает по поводу однообразия дней. Красно-белые сейчас находятся на сборах в Эстепоне, ближайший официальный матч они проведут 5 марта против "Краснодара".

– Недавно выучил новые фразы на русском: "Я люблю..." или "Я не люблю...". Так вот, я люблю сборы и не люблю... сборы, – цитирует официальный сайт "Спартака" Фернанду. – Как бы странно это ни звучало. Обожаю футбол, а тренировочный процесс – это его часть. Поэтому нравится быть здесь, нравится атмосфера в команде. Но мне не по душе то, что нахожусь вдалеке от своей семьи. Скучаю по жене и полуторагодовалому сынишке. Отсутствуешь дома две недели, потом приезжаешь – и видишь, как сын подрос, научился чему-то новому...

На сборах все повторяется изо дня в день. Все всегда одинаково: просыпаешься, идешь завтракать, готовишься к тренировке, работаешь, потом обедаешь – и снова на тренировку, если она есть, а затем ужин. Иногда еще хожу на массаж. А после ужина я, Луиз Адриану, Зе Луиш и Маурисиу собираемся вместе в лобби на первом этаже и смотрим футбол.