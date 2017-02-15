Фернанду: "Уже немного говорю по-русски и подшучиваю над Маурисиу"

Полузащитник "Спартака" Фернанду отметил, что постепенно учит русский язык и иногда даже выступает переводчиком у одноклубника Маурисиу. Фернанду перешел в "Спартак" из "Сампдории" в начале сезона и на данный момент провел 16 матчей и забил 1 гол в чемпионате России.

– Сегодня для того, чтобы общаться с игроками твоей команды, нужно знать несколько языков. Я уже немного говорю по-русски, хотя лучше все-таки понимаю то, что говорят мне. Мой родной язык – португальский. В "Сампдории" более или менее освоил итальянский. Теперь мечтаю выучить английский. А пока подшучиваю над Маурисиу, у которого с русским кое-какие проблемы. Помню, мы летели вместе в самолете, и я решил его разыграть. Маурисиу не знал, как сказать по-русски "извините", и обратился ко мне с просьбой перевести это слово. Я умышленно ответил: "Спасибо". Он повторил за мной: вместо "извините" сказал "спасибо". Все дружно рассмеялись! С тех пор Маурисиу в подобных ситуациях, когда просит что-то перевести на русский, подозрительно смотрит на меня. Наверное, думает: "А вдруг опять Фернанду меня разыгрывает?..".