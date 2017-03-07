Фернанду: "Спартаку" нельзя терять очки, потому что сразу будем чувствовать дыхание в спину"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в эфире передачи "8-16" на телеканале "Наш футбол" отметил, что красно-белые добились важной ничьей в матче 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" (2:2). По словам форварда, его гол со штрафного - это результат работы на тренировках.



- Я рад, что забил, но немного разочарован тем, как закончился матч, - заявил Фернанду. - К сожалению, сыграли вничью, несмотря на то, что дважды вели в счете. Но ничья на поле такого соперника - это хороший результат. Тем более "Краснодар" уже вошел в сезон. В этой игре мы показали, что тоже готовы хорошо и можем играть на равных с командой, которая должна была вкатиться в сезон лучше.

Гол со штрафного - это то, что я отрабатываю на тренировках. Иногда остаюсь после занятий и выполняю такие удары. Шансы на чемпионство? ЦСКА и "Зенит" очень сильнь. Также и "Терек", и "Ростов", и "Краснодар". Понимаем, что ведем борьбу с серьезным соперниками. Недопустимо допускать провалы, несмотря на то, что мы опережаем конкурентов на пять очков. Нельзя терять очки, потому что сразу будем чувствовать дыхание в спину.