Фернанду: "С "Краснодаром" рассчитываем на красивую победу"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что красно-белые очень хорошо готовы к возобновлению сезона. По его словам, команда постарается показать это на поле и победить. Напомним, что вчера бразильскому хавбеку исполнилось 25 лет.

– Я счастлив, потому что жизнь прекрасна. Я счастлив, потому что прожил еще один год. В день рождения чувствую, что моя жизнь наполнена смыслом и радостью. Мне приятно, что я прожил еще один год, и вкушаю новый великолепный год в моей счастливой жизни.

Не мог себе представить в детстве, что когда-то буду праздновать свой день рождения в составе "Спартака". Тогда я не понимал, чего себя лишаю. Сейчас я счастлив находиться здесь, прекрасно ощущаю себя в команде. Доволен, что мой день рождения проходит в рабочей обстановке, однако в кругу моих партнеров по команде. Рассчитываю, что в воскресенье мы порадуем всех прекрасной победой.

В свой день рождения мне еще не приходилось играть. Как правило, я проводил его со своей семьей. На самом деле, и сейчас нет никакого исключения – я его провожу со своей семьей и нахожусь здесь. Я очень счастлив.

Моя жена поздравила меня первой. Позвонила. Мы пообщались. Даже в свой день рождения я бы подумал, прежде всего, о своей семье. Пожелал бы им здоровья. Потом то же самое пожелал бы и себе. Пожелал бы себе счастья. Это означает, что все, кто мне близок, здоровы, чувствуют себя хорошо и счастливы.

Чемпионат, по сути, начинается, когда мы приезжаем на первый день сборов. Официально возобновление сезона все ближе. Совсем скоро игра с "Краснодаром". Рассчитываем на хороший матч и красивую победу. Мы полностью сконцентрированы на подготовке к матчу. Я чувствую праздник приближения большого футбола. Мы готовы не просто хорошо – мы готовы отлично. За эти сборы мы подготовились отличнейшим образом. Проделали хорошую работу над физическими кондициями, над тактикой, над техникой. Подготовились во всех аспектах и готовы показать это всем на поле. Понимаем, что будет непросто, "Краснодар" – очень сильная команда. Но могу заявить, что мы к сезону готовы по-настоящему.