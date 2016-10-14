Фернанду: "Обидно, когда всю неделю готовишься, а потом на поле судья все перечеркивает"

Полузащитник "Спартака" Фернанду назвал вещи, к которым он никак не может привыкнуть в России. По словам бразильца, ему очень нравится обсуждать работу судей.

– К языку – он мне дается очень сложно. К холоду, потому что даже при нынешней температуре тренироваться нелегко, – цитирует Фернанду "Матч ТВ". – И к пробкам – во всем мире нет города, который похож на Москву в плане трафика.

– А к судейству привыкли? Маурисиу за пару недель до матча с "Зенитом" сказал, что в России судят лучше, чем в Италии.

– Не согласен. Вообще-то мне не нравится обсуждать работу рефери. Просто обидно, когда всю неделю готовишься к матчу, а потом на поле судья все перечеркивает своими решениями.