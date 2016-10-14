11:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Фернанду: "Обидно, когда всю неделю готовишься, а потом на поле судья все перечеркивает"

0
0
0
2

Полузащитник "Спартака" Фернанду назвал вещи, к которым он никак не может привыкнуть в России. По словам бразильца, ему очень нравится обсуждать работу судей.

– К языку – он мне дается очень сложно. К холоду, потому что даже при нынешней температуре тренироваться нелегко, – цитирует Фернанду "Матч ТВ". – И к пробкам – во всем мире нет города, который похож на Москву в плане трафика.

– А к судейству привыкли? Маурисиу за пару недель до матча с "Зенитом" сказал, что в России судят лучше, чем в Италии.

– Не согласен. Вообще-то мне не нравится обсуждать работу рефери. Просто обидно, когда всю неделю готовишься к матчу, а потом на поле судья все перечеркивает своими решениями.

Дополнительная информация

http://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI678095_Fernando_Pozvat_Nejmara_v_Spartak_Ne_problema

0
0
0
2
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

lordblack

К сожалению мрази Митрофановские от этого не расстраиваются, а наоборот.

12:10

jean

Да епашумать, я думал забыли, но нет..

12:10

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ