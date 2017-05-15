Фернанду: "Не ожидал, что "Спартак" так быстро переломит ход истории"

Полузащитник "Спартака" Фернанду заявил, что не ожидал победы в чемпионате России в первом же сезоне. Бразилец отметил, что рад был обрадовать болельщиков красно-белых этим результатом. Красно-белые стали чемпионами впервые за 16 лет, а Фернанду провел 28 матчей, в которых забил три мяча и отметился голевой передачей.

– Честно говоря, когда я приходил в "Спартак", я действительно не ожидал, что нам удастся переломить ход истории так быстро, – цитирует ТАСС Фернанду. – Очень рад, что мы смогли показать свой уровень и порадовали большую армию болельщиков команды. Я видел, как всем фанатам было приятно, что мы наконец добились этого успеха, они буквально раздевали нас на поле и в ресторане, после победы в чемпионате.

Думаю, что "Спартак" можно назвать итальянской командой. Если посмотреть на количество минимальных побед, можно сделать такой вывод, это неудивительно, наш тренер итальянец. Каррера очень хороший специалист, особенно в тактических вопросах.