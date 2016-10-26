Фернанду: "Не факт, что из-за отсутствия Еременко и Дзагоева "Спартаку" будет легче"

Полузащитник "Спартака" Фернанду перед матчем 12-го тура чемпионата России с ЦСКА отметил, что красно-белые внимательно изучат игру соперника, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Бразилец также заявил, что отсутствие в составе армейцев Романа Еременко и Алана Дзагоева не говорит о том, что красно-синим будет тяжелее.

– Как хорошо изучили ЦСКА? Насколько грозным выглядит соперник?

– Мы пока не успели сделать подробный анализ, это еще впереди. Слышал от партнеров, да и сам понимаю, что "Зенит" и ЦСКА – наши основные соперники в чемпионате. ЦСКА грамотно обороняется, опасен на контратаках, в организации своих атак. Подходим к игре с полной ответственностью. Тренеры сделают акцент на слабых и сильных сторонах армейцев. Нам хватает своих ресурсов, чтобы двигаться к цели и рассчитывать на победу.

– Вы работали с Луческу в "Шахтере". Для чего он в "Зените" постоянно говорит о "Спартаке"?

– Это связано с тем, что его спрашивают про хорошие команды. Поэтому вынужден отвечать.

– Насколько снижает потенциал ЦСКА отсутствие Еременко и Дзагоева? Вам лично в центре поля легче будет?

– Это определенная проблема для соперника. Но мы понимаем, что их всегда можно заменить. Если вместо лидеров выйдет тот, кто ждет за его спиной, он может воспользоваться шансом на 101 процент. Так что еще не факт, легче будет или нет.