Фернанду и Зе Луиш, возможно, сыграют с "Уралом"

25-летний полузащитник "Спартака" Фернанду, в субботу замененный из-за повреждения задней поверхности бедра в матче 24-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:3), возможно, примет участие во встрече 25-го тура с "Уралом", которая состоится во вторник, 25 апреля, и начнется в 19.30. Характер травмы бразильца таков, что обычно не требует долгого времени на восстановление.

Вместе с тем, к игре с екатеринбуржцами будет готов и 26-летний нападающий Зе Луиш, пропустивший матчи с "Зенитом" (2:1) и дончанами. Включение африканца в состав зависит от решения главного тренера красно-белых Массимо Карреры – медицинских противопоказаний против участия форварда в поединке с "Уралом" нет.

А вот восстановление еще одного нападающего москвичей Луиза Адриану идет не так быстро, однако 30-летний футболист наверняка еще сможет сыграть до конца сезона. (Вячеслав КОРОТКИН)