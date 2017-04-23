17:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Фернанду и Зе Луиш, возможно, сыграют с "Уралом"

ФЕРНАНДУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
ФЕРНАНДУ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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25-летний полузащитник "Спартака" Фернанду, в субботу замененный из-за повреждения задней поверхности бедра в матче 24-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:3), возможно, примет участие во встрече 25-го тура с "Уралом", которая состоится во вторник, 25 апреля, и начнется в 19.30. Характер травмы бразильца таков, что обычно не требует долгого времени на восстановление.

Вместе с тем, к игре с екатеринбуржцами будет готов и 26-летний нападающий Зе Луиш, пропустивший матчи с "Зенитом" (2:1) и дончанами. Включение африканца в состав зависит от решения главного тренера красно-белых Массимо Карреры – медицинских противопоказаний против участия форварда в поединке с "Уралом" нет.

А вот восстановление еще одного нападающего москвичей Луиза Адриану идет не так быстро, однако 30-летний футболист наверняка еще сможет сыграть до конца сезона. (Вячеслав КОРОТКИН)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и

В наших цветах нет голубого! Один ,,афроафриканец,, уже поставил dogging в первом круге всю ,, оборону,, осликов, во главе с РЕКОРДСМЕНОМ ЛЧ!))) Ждем продолжения! /// Свинья ебаная, тебя в ЛЧ нагнут так, что АЕК будешь вспоминать, как подарок судьбы, позорник судейский!

18:09

engaer

Было бы хорошо. Надо 3 очка взять.

18:00

В наших цветах нет голубого!

Один ,,афроафриканец,, уже поставил dogging в первом круге всю ,, оборону,, осликов, во главе с РЕКОРДСМЕНОМ ЛЧ!))) Ждем продолжения!

17:56

В наших цветах нет голубого!

Главное, что бы к матчу с вислоухими лыжниками были все в строю! Тогда все и решится...

17:46

PallMall

Афроафриканцы и афробразильцы спасут народную команду с кричалкой "Русские вперед!"

17:46

oister`

James Gang, чтобы стать чемпионами:)

17:19

James Gang

Луиз Адриану "наш" Марат Измайлов или Денис Черышев... Нафига такого болезненного взяли?

17:12