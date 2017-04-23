Фернанду и Зе Луиш, возможно, сыграют с "Уралом"

25-летний полузащитник "Спартака" Фернанду, в субботу замененный из-за повреждения задней поверхности бедра в матче 24-го тура премьер-лиги с "Ростовом" (0:3), возможно, примет участие во встрече 25-го тура с "Уралом", которая состоится во вторник, 25 апреля, и начнется в 19.30. Характер травмы бразильца таков, что обычно не требует долгого времени на восстановление.
Вместе с тем, к игре с екатеринбуржцами будет готов и 26-летний нападающий Зе Луиш, пропустивший матчи с "Зенитом" (2:1) и дончанами. Включение африканца в состав зависит от решения главного тренера красно-белых Массимо Карреры – медицинских противопоказаний против участия форварда в поединке с "Уралом" нет.
А вот восстановление еще одного нападающего москвичей Луиза Адриану идет не так быстро, однако 30-летний футболист наверняка еще сможет сыграть до конца сезона. (Вячеслав КОРОТКИН)
Излучение АЕКа, Санкт-Галлена и
В наших цветах нет голубого! Один ,,афроафриканец,, уже поставил dogging в первом круге всю ,, оборону,, осликов, во главе с РЕКОРДСМЕНОМ ЛЧ!))) Ждем продолжения! /// Свинья ебаная, тебя в ЛЧ нагнут так, что АЕК будешь вспоминать, как подарок судьбы, позорник судейский!
18:09
engaer
Было бы хорошо. Надо 3 очка взять.
18:00
В наших цветах нет голубого!
Один ,,афроафриканец,, уже поставил dogging в первом круге всю ,, оборону,, осликов, во главе с РЕКОРДСМЕНОМ ЛЧ!))) Ждем продолжения!
17:56
В наших цветах нет голубого!
Главное, что бы к матчу с вислоухими лыжниками были все в строю! Тогда все и решится...
17:46
PallMall
Афроафриканцы и афробразильцы спасут народную команду с кричалкой "Русские вперед!"
17:46
oister`
James Gang, чтобы стать чемпионами:)
17:19
James Gang
Луиз Адриану "наш" Марат Измайлов или Денис Черышев... Нафига такого болезненного взяли?
17:12