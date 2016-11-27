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Феерия "Краснодара" в игре с "Зенитом". Как это было

Победный удар Торнике ОКРИАШВИЛИ в матче "Краснодар" - "Зенит".
Победный удар Торнике ОКРИАШВИЛИ в матче "Краснодар" - "Зенит".
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"Краснодар" не только ушел от поражения, но и вырвал победу в домашнем матче 15-го тура премьер-лиги с "Зенитом" - 2:1.

Полузащитник Марат Измайлов на второй компенсированной минуте второго тайма сравнял счет, ответив на мяч Артема Дзюбы на 86-й минуте.

Еще через две минуты, на последней четвертой компенсированной минуте Торнике Окриашвили ударом через себя вывел свою команду вперед. 

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит" // 
Победный гол "Краснодара" засчитан ошибочно

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Юрист666

Молодцы краснодарцы. Это было красиво. Хотя гол могли бы забить и раньше, если бы судья назначил пенальти в ворота Зенита за удар локтем в шею Газинского. А Хави вообще должен был быть удален за это. Надеюсь что его дисквалифицируют после просмотра этого момента.

22:07

честный человечишко

Последние 10 минут + добавленные - жесть...

21:21

foreverCSKAforever

Спасибо, мужики!

21:06

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