Феерия "Краснодара" в игре с "Зенитом". Как это было

"Краснодар" не только ушел от поражения, но и вырвал победу в домашнем матче 15-го тура премьер-лиги с "Зенитом" - 2:1.
Полузащитник Марат Измайлов на второй компенсированной минуте второго тайма сравнял счет, ответив на мяч Артема Дзюбы на 86-й минуте.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #КраснодарЗенит 1:1 90+2' Марат Измайлов pic.twitter.com/4WXdnc1am7– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.
Еще через две минуты, на последней четвертой компенсированной минуте Торнике Окриашвили ударом через себя вывел свою команду вперед.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar - ШИКАРНЫЙ ГОЛ! ЧЕРЕЗ СЕБЯ!#НашФутбол #РФПЛ. 15-й тур. #КраснодарЗенит 2:1 90+4' Торнике Окриашвили pic.twitter.com/4KcKZjr6kl– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 27 ноября 2016 г.
Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит" //
Победный гол "Краснодара" засчитан ошибочно
Юрист666
Молодцы краснодарцы. Это было красиво. Хотя гол могли бы забить и раньше, если бы судья назначил пенальти в ворота Зенита за удар локтем в шею Газинского. А Хави вообще должен был быть удален за это. Надеюсь что его дисквалифицируют после просмотра этого момента.
22:07
честный человечишко
Последние 10 минут + добавленные - жесть...
21:21
foreverCSKAforever
Спасибо, мужики!
21:06