Феерия "Краснодара" в игре с "Зенитом". Как это было

"Краснодар" не только ушел от поражения, но и вырвал победу в домашнем матче 15-го тура премьер-лиги с "Зенитом" - 2:1.

Полузащитник Марат Измайлов на второй компенсированной минуте второго тайма сравнял счет, ответив на мяч Артема Дзюбы на 86-й минуте.

Трансляция матча "Краснодар" - "Зенит" //

Победный гол "Краснодара" засчитан ошибочно