Федун прибыл на сбор "Спартака"

"Спартак" провел очередной рабочий день на сборе в Марбелье, информирует официальный сайт красно-белых.

Завтра команда проведет первый контрольный матч на третьем сборе: соперником москвичей станет норвежский "Сарпсборг".

Сегодняшняя тренировка спартаковцев ничуть не была обычным предыгровым занятием: футболисты провели на поле полтора часа, в которые вошли: двусторонняя игра на ограниченном участке поля, тактические упражнения, и отработка ударов по воротам.

За тренировкой наблюдали прибывшие в Марбелью председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун и его заместитель Александр Жирков.