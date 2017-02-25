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Федун прибыл на сбор "Спартака"

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"Спартак" провел очередной рабочий день на сборе в Марбелье, информирует официальный сайт красно-белых. 

 
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Завтра команда проведет первый контрольный матч на третьем сборе: соперником москвичей станет норвежский "Сарпсборг".

Сегодняшняя тренировка спартаковцев ничуть не была обычным предыгровым занятием: футболисты провели на поле полтора часа, в которые вошли: двусторонняя игра на ограниченном участке поля, тактические упражнения, и отработка ударов по воротам.

За тренировкой наблюдали прибывшие в Марбелью председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун и его заместитель Александр Жирков.

Дополнительная информация

http://spartak.com/main/news/100031/

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