20:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Федун поздравил игроков "Спартака" в раздевалке

0
0
0
3

Владелец "Спартака" Леонид Федун отправился в раздевалку команды после матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Он решил лично поздравить футболистов с этим успехом.

Победа позволила красно-белым сохранить лидерство в турнирной таблице и оторваться от идущих третьими армейцев на семь очков. Напомним, что перед матчем Федун в разговоре с болельщиками сказал, что в этом году "Спартак" не станет чемпионом, но попытается взять титул в следующем.

Леонид Федун: "В этом году чемпионами не будем. В следующем - будем пытаться"

Опрос

Виноват ли Игорь Акинфеев в первом мяче "Спартака" в дерби?
голосовать
0
0
0
3
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Сбежавшую дочь Сердюкова и ее подругу разыскивают по особым приметам...

Расстрел районного судьи в КЧР киллером попал на видео...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Vedi

Федун вспомни игру с АЕКом .

20:39

redshark

Федун, продай команду! И сразу станем чемпионами!

20:34

Lars Berger

Так и напрашивается стихотворение: "Игроки сидели в раздевалке. Вдруг заходит кто-то... С будуна. Игроки спросили: "Кто ты?"... Короче, так и о...ли игроки".

20:24

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ