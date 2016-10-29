Федун поздравил игроков "Спартака" в раздевалке

Владелец "Спартака" Леонид Федун отправился в раздевалку команды после матча 12-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Он решил лично поздравить футболистов с этим успехом.
Победа позволила красно-белым сохранить лидерство в турнирной таблице и оторваться от идущих третьими армейцев на семь очков. Напомним, что перед матчем Федун в разговоре с болельщиками сказал, что в этом году "Спартак" не станет чемпионом, но попытается взять титул в следующем.
Леонид Федун: "В этом году чемпионами не будем. В следующем - будем пытаться"
Vedi
Федун вспомни игру с АЕКом .
20:39
redshark
Федун, продай команду! И сразу станем чемпионами!
20:34
Lars Berger
Так и напрашивается стихотворение: "Игроки сидели в раздевалке. Вдруг заходит кто-то... С будуна. Игроки спросили: "Кто ты?"... Короче, так и о...ли игроки".
20:24