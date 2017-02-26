Федун побывал на матче "Спартак" – "Сарпсборг"

Сегодня "Спартак" в контрольном матче на сборе в Испании обыграл норвежский "Сарпсборг" (1:0). За встречей наблюдало все высшее руководство красно-белых: председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун, его заместитель Александр Жирков, генеральный директор клуба Сергей Родионов, вице-президент Наиль Измайлов и технический директор Юхан Гераскин.

Напомним, что "Спартак" лидирует после первой части чемпионата России. После 17 туров красно-белые на 5 очков опережают "Зенит". В первой встрече в 2017 году "Спартак" в гостях сыграет против "Краснодара" (5 марта).