Федун и Глушаков станут гостями программы "Вечерний Ургант"

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун и капитан команды Денис Глушаков станут гостями программы "Вечерний Ургант", информирует официальный сайт Первого канала. Напомним, что красно-белые обеспечили себе первое место за три тура до окончания чемпионата России. Последний раз "Спартак" становился чемпионом в 2001 году.

Федун руководит клубом с 2003 года. 30-летний Глушаков перешел в "Спартак" в 2013 году. Для него этот титул стал первым в карьере. Программа "Вечерний Ургант" с их участием выйдет в эфир в пятницу, начало – в 23:35 по московскому времени.

Добавим, что представители ЦСКА уже дважды были гостями программы. В прошлом году президент армейского клуба Евгений Гинер пришел в гости к Ивану Урганту с вратарем Игорем Акинфеевым, а годом ранее компанию руководителю составил экс-главный тренер команды Леонид Слуцкий.