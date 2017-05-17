Федор Смолов: "Пока результат матча с "Зенитом" закономерен"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в перерыве матча 29-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) заявил, что команду не надломил пропущенный мяч и у его команды будут возможности отыграться.

– Мяч не доходит до ворот? Причина в том, как играет наш соперник, – сказал во флеш-интервью на телеканале "Наш футбол" Смолов. – Надо отдать им должное, они не позволяют нам создавать моменты. Пока результат закономерен. В перерыве тренер внесет какие-то коррективы, и во втором тайме сыграем лучше.

Гол не надломил команду, не в первый раз пропускаем. Сейчас соберемся, время еще есть – 45 минут.

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"