Федор Смолов: "Краснодар" уже обыгрывал "Зенит" в этом сезоне"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов уверен, что в матче 29-го тура чемпионата России с "Зенитом" команды покажут хорошую игру. При этом форвард не решился давать прогноз на эту встречу.

- Это квалифицированная команда, - приводят "Кубанские новости" слова Смолова. - Но "Зенит" мы в этом сезоне уже обыгрывали, хотя на выезде играть всегда тяжелее.

- "Краснодару" удается играть с сильным соперником…

- Потому что они отталкиваются от своей игры, происходит противостояние двух команд. Другое дело, когда 10 человек находятся у своих ворот, бьют мяч в аут - очень тяжело взломать такую оборону. Поэтому не всегда удается обыгрывать команды, которые по уровню мастерства гораздо слабее. Думаю, с "Зенитом" будет хорошая игра, а кто победит, узнаем.

Напомним, что матч "Зенит" - "Краснодар" состоится сегодня, начало игры - в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.