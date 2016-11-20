Федор Щербаченко: "Спартак" - супер, Гаджиев - наш ответ Чемберлену"

Российский тренер Федор Щербаченко после матча 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар" (1:0) выразил свое восхищение работой главного тренера пермяков Гаджи Гаджиева.

– Эта игра похожа на матч за мировую шахматную корону между Карлсеном и Карякиным. Было видно, что каждый шаг любой команды выверен и продуман. Как это удалось тренерам? Загадка.

Нужно признать, что к нам приехал серьезный и сильный итальянский специалист – Каррера, хотя поначалу в нем сомневались.

Но главное – все-таки другое. Гаджи Муслимович – наш ответ Чемберлену. Я просто поражен его сегодняшней работой. Причем – как с командой, так и с тренерским штабом. По "Спартаку" все понятно. Красно-белые выглядят просто супер. Но противостоять этой команде со средним подбором игроком, каким обладает "Амкар", дорогого стоит.

Пермяки показали прекрасное движение. Работа Гаджиева вызывает большое уважение. Считаю, сегодня нашим специалистам нужно ехать на стажировку не за границу, а в "Амкар". Зачем тратить деньги на поездку в Европу, если у нас есть свой Гаджиев? Его подопечные отлично понимают его замысел и очень достойно противостояли москвичам. По сути, "Спартак" создал один голевой момент. Мог и проиграть, но победил, потому что действительно играл хорошо.

Еще хотел бы отметить работу арбитра Лапочкина. Судья действовал великолепно. В таком сложном матче он ничего не испортил, разобрался в непростых моментах. Было много нарушений, возникали стычки, тяжелая травма, но Лапочкин проявил себя с лучшей стороны. По идее он мог кого-то удалить, но не испортил дух игры и футбола. (Виталий АЙРАПЕТОВ)