Федор Щербаченко: "Глушаков - лучший полузащитник России"

Российский специалист Федор Щербаченко назвал Дениса Глушакова лучшим полузащитником чемпионата России в 2016 году. На счету 29-летнего капитана "Спартака" 4 гола в 15 матчах премьер-лиги.
- Сейчас подводят итоги года. Называются лучшие игроки чемпионата по амплуа. Сегодня прочитал, что кто-то считает Витселя лучшим полузащитником, кто-то - Вернблума. Но бельгиец скоро уедет, и все о нем забудут, а швед - довольно жесткий и прямолинейный футболист, - сказал Щербаченко. - Мой вариант - спартаковец Глушаков. Простой парень из Миллерова. Вспомните, сколько он решающих голов забил в этом сезоне! Да каких! На загляденье! Денис - наше российское достояние, его надо беречь. Он настоящий капитан, который ведет за собой партнеров.
MAYERICK
werder63 Конечно Глушаков лучший полузащитник России в этом сезоне! В Зените русских полузащитников вообще нет, так на замену иностранцам выйти на 5 минут максимум, или на 60-й минуте уставшего запыхавшегося ветерана с поля на носилках уносят)))! В ЦСКА кто? Никого, хрустальные не в счет. В других командах в лупу надо рассматривать. Верное мнение Щербаченко. Кто не согласен, аргументируйте, фамилию конкурента назовите! А то как упертое быдло тУпите - если спартаковец, значит не лучший))) Аргументы! ______________________________________________________________________________________ Читай внимательней, дурилка.....Этот "спец" тобою любимую посредственность назвал "лучшим полузащитником чемпионата России в 2016 году" (читай 1-й обзац) И, что, он лучший не в стране, а в чемпионате - ты даже "бабу нюру" не смеши больше..........
01:07
ЗЮК
Kadym,выбирают лучшего игрока,а не чемпиона по количеству слухов,который большую часть чемпионата лечился. Но тебе этого не понять,ума маловато.
00:57
ЗЮК
Излучение Промкооперации и Пищев,вонючка,ты как всегда бездарен.
00:53
Излучение Промкооперации и Пищев
werder63, у кота Матроскина усы-лапы-хвост аругментами были, АЕК-СанктГаллен-Легия устроят тебя, хрюкайло бестолковое??
22:59 25 декабря
Kadym
Хоть Дзагоева и зовут не в топ английские клубы,но все же на него есть спрос,а куда Глушакова зовут? ни разу не слышал что бы им интересовлся зарубежный клуб,на Алана приезжают скауты смотреть из германии,англии,италии и если бы не травмы,думаю давно бы уже играл в европе,вот Глушаков мертвым грузом в спартаке весит и не кому не нужен в европе,даже на уровне слухов.
22:51 25 декабря
werder63
Конечно Глушаков лучший полузащитник России в этом сезоне! В Зените русских полузащитников вообще нет, так на замену иностранцам выйти на 5 минут максимум, или на 60-й минуте уставшего запыхавшегося ветерана с поля на носилках уносят)))! В ЦСКА кто? Никого, хрустальные не в счет. В других командах в лупу надо рассматривать. Верное мнение Щербаченко. Кто не согласен, аргументируйте, фамилию конкурента назовите! А то как упертое быдло тУпите - если спартаковец, значит не лучший))) Аргументы!
22:39 25 декабря
MAYERICK
С таким "пониманием" футбола этот "спец" или бегает по командам или сидит без них, как сейчас, даже вшивеньких......
22:18 25 декабря
Излучение Промкооперации и Пищев
"Денис - наше российское достояние, его надо беречь." /// Ну вот судьи его и берегут, пропуская грубейшие фолы, как в игре с Рубином... Достояние, сказал тоже... где ж это "достояние" раньше-то было? 29 лет уже, толком вспомнить нечего...
22:07 25 декабря