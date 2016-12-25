Федор Щербаченко: "Глушаков - лучший полузащитник России"

Российский специалист Федор Щербаченко назвал Дениса Глушакова лучшим полузащитником чемпионата России в 2016 году. На счету 29-летнего капитана "Спартака" 4 гола в 15 матчах премьер-лиги.

- Сейчас подводят итоги года. Называются лучшие игроки чемпионата по амплуа. Сегодня прочитал, что кто-то считает Витселя лучшим полузащитником, кто-то - Вернблума. Но бельгиец скоро уедет, и все о нем забудут, а швед - довольно жесткий и прямолинейный футболист, - сказал Щербаченко. - Мой вариант - спартаковец Глушаков. Простой парень из Миллерова. Вспомните, сколько он решающих голов забил в этом сезоне! Да каких! На загляденье! Денис - наше российское достояние, его надо беречь. Он настоящий капитан, который ведет за собой партнеров.