Фанаты "Зенита" проводили Ломбертса

Болельщики "Зенита" перед домашним матчем 29-го тура премьер-лиги против "Краснодара" попрощались с защитником команды Николасом Ломбертсом. 32-летний бельгиец покидает питерцев по окончании сезона после 10 лет в команде. Сам игрок поблагодарил фанатов.

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"