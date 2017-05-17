19:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Фанаты "Зенита" проводили Ломбертса

0
0
0
0

Болельщики "Зенита" перед домашним матчем 29-го тура премьер-лиги против "Краснодара" попрощались с защитником команды Николасом Ломбертсом. 32-летний бельгиец покидает питерцев по окончании сезона после 10 лет в команде. Сам игрок поблагодарил фанатов.

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"

 

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий