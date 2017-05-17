Фанаты "Зенита" проводили Ломбертса

Болельщики "Зенита" перед домашним матчем 29-го тура премьер-лиги против "Краснодара" попрощались с защитником команды Николасом Ломбертсом. 32-летний бельгиец покидает питерцев по окончании сезона после 10 лет в команде. Сам игрок поблагодарил фанатов.
Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар"
"Зенит" попрощался с Николасом Ломбертсом. Шикарный перфоманс. Сам Нико поблагодарил фанатов. pic.twitter.com/E149iVVABi– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 17 мая 2017 г.
Мощнейший перформанс в честь Нико Ломбертса! #СпасибоНико #10летВЗените pic.twitter.com/lOz8em4idR– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 17 мая 2017 г.