22:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Фанаты "Зенита" планируют отправить Будогосскому телевизор высокой четкости

0
0
0
0

Фанаты "Зенита" выразили предположение, что главы департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский, вступившийся за арбитров матча питерцев в 19-м туре чемпионата России против "Амкара" (0:1), поскольку просмотрел повторы спорных эпизодов не с помощью современной техники. Ранее Будогосский заявил, что главный арбитр игры Евгений Турбин на исход встречи не повлиял.

Приводим полностью заявление, опубликованное на сайте фанатов "Зенита":

Проанализировав спорные моменты матча "Амкар" – "Зенит", руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский, вынес вердикт – судейство главного арбитра Турбина не сказалось на результате встречи. Причиной таких выводов может стать только одно – отсутствие современной техники в департаменте судейства.

Мы заинтересованы в развитии нашего футбола в целом и судейства в частности, поэтому мы намерены отправить в департамент судейства телевизор высокой четкости, чтобы руководство РФС могло в мельчайших подробностях разбирать каждый спорный эпизод.

Андрей Будогосский: "Турбин не повлиял на исход встречи "Амкар" - "Зенит" //
Геннадий Орлов: "Как можно было назначать Турбина на матч "Зенита"?" //
День Турбина. Виноват ли арбитр в поражении "Зенита" от "Амкара"? //
Дмитрий Хомич: "Никто не мешал "Зениту" играть и забивать"

Опрос

Повлияли ли решения арбитра Евгения Турбина на исход матча 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит"?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.landscrona.ru/

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ