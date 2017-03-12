Фанаты "Зенита" планируют отправить Будогосскому телевизор высокой четкости

Фанаты "Зенита" выразили предположение, что главы департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский, вступившийся за арбитров матча питерцев в 19-м туре чемпионата России против "Амкара" (0:1), поскольку просмотрел повторы спорных эпизодов не с помощью современной техники. Ранее Будогосский заявил, что главный арбитр игры Евгений Турбин на исход встречи не повлиял.

Приводим полностью заявление, опубликованное на сайте фанатов "Зенита":

Проанализировав спорные моменты матча "Амкар" – "Зенит", руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский, вынес вердикт – судейство главного арбитра Турбина не сказалось на результате встречи. Причиной таких выводов может стать только одно – отсутствие современной техники в департаменте судейства.



Мы заинтересованы в развитии нашего футбола в целом и судейства в частности, поэтому мы намерены отправить в департамент судейства телевизор высокой четкости, чтобы руководство РФС могло в мельчайших подробностях разбирать каждый спорный эпизод.

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