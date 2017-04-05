Фанаты "Зенита" будут молчать первые 14 минут матча с "Анжи"

Болельщики "Зенита" будут молчать первые 14 минут матча 22-го тура чемпионата России против "Анжи", сообщает сообщество фанатов клуба в социальной сети "Вконтакте". Поклонники почтят память жертв трагедии в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля на перегоне между станциями произошел взрыв в одном из вагонов. 14 человек погибли, более 50 получили ранения.

Также будут отменены все мероприятия, запланированные болельщиками перед матчем, кроме одного - поклонники клуба пойдут на игру с детьми.

"Изначальный посыл - вместе со своим ребёнком побывать на историческом матче - обретает новый смысл: единение с родным городом в тяжелую для него минуту, чувство сопричастности, становление наших детей как петербуржцев", - поясняется в сообщении.