17:45 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Фанаты "Спартака" вывесили баннер про Паршивлюка, Брызгалова и Яковлева

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Болельщики "Спартака" на домашнем матче 19-го тура чемпионата России против "Анжи" вывесили баннер про бывших игроков клуба Сергея Паршивлюка, Сергея Брызгалова и Павла Яковлева. Все три футболиста теперь представляют "Анжи".

"Паршбрызгаляк – вы одни из нас", – написано на баннере.

Трансляция матча "Спартак" – "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

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