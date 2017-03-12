Фанаты "Спартака" вывесили баннер про Паршивлюка, Брызгалова и Яковлева

Болельщики "Спартака" на домашнем матче 19-го тура чемпионата России против "Анжи" вывесили баннер про бывших игроков клуба Сергея Паршивлюка, Сергея Брызгалова и Павла Яковлева. Все три футболиста теперь представляют "Анжи".

"Паршбрызгаляк – вы одни из нас", – написано на баннере.

Трансляция матча "Спартак" – "Анжи"