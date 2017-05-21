Фанаты "Спартака" смотрят матч против "Арсенала" сидя на заградительной решетке

За матчем 30-го тура чемпионата России "Арсенал" – "Спартак" поклонники красно-белой команды следят сидя на заградительной решетке гостевой трибуны стадиона в Туле, передает спецкор "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

На сам забор фанаты "Спартака" повесили большое число различных баннеров, что перекрыло обзор болельщикам на первых рядах. По этой причине они забрались на забор.

Добавим, что фанаты красно-белых занимают не только отведенную им трибуну за одними из ворот, но и располагаются на некоторых центральных секторах.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"