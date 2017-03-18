16:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Фанаты "Спартака" ответили на фильм ВВС баннером

Баннер фанатов "Спартака". Фото Михаил ГОНЧАРОВ., "СЭ"
Баннер фанатов "Спартака". Фото Михаил ГОНЧАРОВ., "СЭ"
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В начале матча 20-го тура премьер-лиги "Локомотив""Спартак" на фан-трибуне красно-белых болельщики показали два баннера, посвященные телекорпорации ВВС.

Развернуть первое полотно организованным болельщикам долго время не удавалось – помешала перегородка, которая отделяет первый ярус от второго. Однако к 10-й минуте зрители смогли оценить произведение.

На баннере фанат развернул красно-белый шарф на фоне изображения ультрас с тесаком в телевизоре. В подписи BBC было расшифровано как "Бла-Бла-Канал".

На втором баннере известные болельщики "Спартака" из мира политики и искусства появились на фоне Большого театра и "Открытие арены". С посылом "Добро пожаловать в Россию-2018" на этот раз BBC было расшифровано как "Болельщики Большой Страны".

Таким образом, фанаты "Спартака" отреагировали на скандальный фильм ВВС о фанатской культуре в России, которая угрожает проведению матчей и больших турниров, в том числе чемпионата мира-2018.

 


Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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zvovs

Такой же по смыслу баннер весел при в ходе в Освенцим.

18:20

serzheo

Браво Спам - бей саксов по наглой рыжей морде.

17:23

pushgun

Ну да, ну да. Спорт же у нас вне политики?!

17:09

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