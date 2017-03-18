Фанаты "Спартака" ответили на фильм ВВС баннером

В начале матча 20-го тура премьер-лиги "Локомотив" – "Спартак" на фан-трибуне красно-белых болельщики показали два баннера, посвященные телекорпорации ВВС.

Развернуть первое полотно организованным болельщикам долго время не удавалось – помешала перегородка, которая отделяет первый ярус от второго. Однако к 10-й минуте зрители смогли оценить произведение.

На баннере фанат развернул красно-белый шарф на фоне изображения ультрас с тесаком в телевизоре. В подписи BBC было расшифровано как "Бла-Бла-Канал".

На втором баннере известные болельщики "Спартака" из мира политики и искусства появились на фоне Большого театра и "Открытие арены". С посылом "Добро пожаловать в Россию-2018" на этот раз BBC было расшифровано как "Болельщики Большой Страны".

Таким образом, фанаты "Спартака" отреагировали на скандальный фильм ВВС о фанатской культуре в России, которая угрожает проведению матчей и больших турниров, в том числе чемпионата мира-2018.

Перегородка между ярусами не даёт развернуть баннер. Интрига. pic.twitter.com/4Siar5raBT – Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 18 марта 2017 г.





Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак"