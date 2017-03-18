16:47 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Фанаты "Спартака" не сразу смогли развернуть баннер, посвященный ВВС

Баннер фанатов "Спартака". Фото Михаил ГОНЧАРОВ., "СЭ"
Баннер фанатов "Спартака". Фото Михаил ГОНЧАРОВ., "СЭ"
0
0
0
0

В начале матча 20-го тура "Локомотив""Спартак" на фан-трибуне красно-белых болельщики попытались развернуть баннер, посвященный телекорпорации ВВС. Помешала перегородка, которая отделяет первый ярус от второго. К 10-й минуте им удалось это сделать. 

Затем появился баннер "болельщики большой страны", где изображены знаменитые болельщики "Спартака". 

Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак"

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ