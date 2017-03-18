Фанаты "Спартака" не сразу смогли развернуть баннер, посвященный ВВС

В начале матча 20-го тура "Локомотив" – "Спартак" на фан-трибуне красно-белых болельщики попытались развернуть баннер, посвященный телекорпорации ВВС. Помешала перегородка, которая отделяет первый ярус от второго. К 10-й минуте им удалось это сделать.

Затем появился баннер "болельщики большой страны", где изображены знаменитые болельщики "Спартака".

Перегородка между ярусами не даёт развернуть баннер. Интрига. pic.twitter.com/4Siar5raBT – Михаил Гончаров (@Goncharov_Mike) 18 марта 2017 г.

Трансляция матча "Локомотив" – "Спартак"