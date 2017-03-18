Фанаты почтят минутой молчания память погибших болельщиков на матчах "Спартака"

Фанаты "Спартака" почтят минутой молчания память погибших болельщиков из Череповца в начале матча 20-го тура чемпионата России с "Локомотивом", сообщает сайт "Фратрии". Аналогичная акция пройдет и на игре ФНЛ между "Спартаком-2" и "Динамо". Напомним, что ДТП произошло под Ярославлем на трассе М8 "Холмогоры" в ночь с 13 на 14 марта.

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Четверо пассажиров скончались на месте, среди них – 11-летний мальчик. Еще одна пассажирка была доставлена в больницу, однако спасти ее не удалось.

Трагедия на трассе. Погибли болельщики "Спартака"