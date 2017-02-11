"Зенит" определил место для фанатского виража на новом стадионе на Крестовском острове, сообщает "Фонтанка". По словам гендиректора клуба Максима Митрофанова, фанатский вираж займет сектора первого яруса до стилобата с южной стороны площадки.
– Это связано с вопросами организации доступа фанатов на вираж и возможностью организации дополнительного контроля, – отметил Митрофанов.
Фанатскому виражу определили место на новом стадионе "Зенита" https://t.co/nSGPOLzJPX pic.twitter.com/uCCyui5D3G– Фонтанка. Новости (@fontanka_news) 11 февраля 2017 г.
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А тому боксёру с голым пупком абонемент на все игры.
18:43