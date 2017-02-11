Фанатскому виражу определили место на новом стадионе "Зенита"

"Зенит" определил место для фанатского виража на новом стадионе на Крестовском острове, сообщает "Фонтанка". По словам гендиректора клуба Максима Митрофанова, фанатский вираж займет сектора первого яруса до стилобата с южной стороны площадки.

– Это связано с вопросами организации доступа фанатов на вираж и возможностью организации дополнительного контроля, – отметил Митрофанов.