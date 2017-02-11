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Фанатскому виражу определили место на новом стадионе "Зенита"

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"Зенит" определил место для фанатского виража на новом стадионе на Крестовском острове, сообщает "Фонтанка". По словам гендиректора клуба Максима Митрофанова, фанатский вираж займет сектора первого яруса до стилобата с южной стороны площадки.

– Это связано с вопросами организации доступа фанатов на вираж и возможностью организации дополнительного контроля, – отметил Митрофанов.

Дополнительная информация

http://www.fontanka.ru/2017/02/11/039/?utm_source=novapress

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КОММЕНТАРИИ (1)
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