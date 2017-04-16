Фанатов "Зенита" до сих пор не выпустили с "Открытие Арены"

Большая группа болельщиков "Зенита" все еще не может покинуть стадион после матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:2), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Финальный свисток прозвучал в 21.51 по московскому времени. Следовательно прошло уже около полутора часов после завершения встречи.
Малгин
так им "поляну" накрывают, вот и не выпускают))- фуршет в благодарность за понимание "текущего момента"))) как не помочь народной команде за год до выборов))) молчали соколики аки агнцы))
23:57 16 апреля
dv2205
нехорошо - будет обратка и зачем так провоцировать
23:50 16 апреля
igorvasilevich
Давно пора мусоров отстранить от проведения футбольных матчей. именно они инициаторы всего бес предела.
23:40 16 апреля
igorvasilevich
Правильно бомжи сами желают остаться на стадионе. Синдром раба никто не отменял. В нормальном мире люди уже подали в суд иск на возмещение на миллион евро. Сидит там начальник само сброд и мешает жить людям.
23:36 16 апреля
П_о_в_а_р
Нефиг мешать нормальным пацанам чемпионство праздновать. А то опять начнут хабалить. Понаехале.
23:33 16 апреля