Фанатов "Зенита" до сих пор не выпустили с "Открытие Арены"

Большая группа болельщиков "Зенита" все еще не может покинуть стадион после матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:2), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Финальный свисток прозвучал в 21.51 по московскому времени. Следовательно прошло уже около полутора часов после завершения встречи.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Зенит"