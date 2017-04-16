23:17 16 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Фанатов "Зенита" до сих пор не выпустили с "Открытие Арены"

Сектор болельщиков "Зенита" через полтора часа после завершения игры со "Спартаком". Фото Михаил ГОНЧАРОВ, "СЭ"
Сектор болельщиков "Зенита" через полтора часа после завершения игры со "Спартаком". Фото Михаил ГОНЧАРОВ, "СЭ"
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Большая группа болельщиков "Зенита" все еще не может покинуть стадион после матча 23-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:2), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Финальный свисток прозвучал в 21.51 по московскому времени. Следовательно прошло уже около полутора часов после завершения встречи.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Малгин

так им "поляну" накрывают, вот и не выпускают))- фуршет в благодарность за понимание "текущего момента"))) как не помочь народной команде за год до выборов))) молчали соколики аки агнцы))

23:57 16 апреля

dv2205

нехорошо - будет обратка и зачем так провоцировать

23:50 16 апреля

igorvasilevich

Давно пора мусоров отстранить от проведения футбольных матчей. именно они инициаторы всего бес предела.

23:40 16 апреля

igorvasilevich

Правильно бомжи сами желают остаться на стадионе. Синдром раба никто не отменял. В нормальном мире люди уже подали в суд иск на возмещение на миллион евро. Сидит там начальник само сброд и мешает жить людям.

23:36 16 апреля

П_о_в_а_р

Нефиг мешать нормальным пацанам чемпионство праздновать. А то опять начнут хабалить. Понаехале.

23:33 16 апреля

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