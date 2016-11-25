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Эйден Макгиди: "Не жалею, что играл за "Спартак"

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Бывший полузащитник "Спартака" Эйден Макгиди, который на данный момент выступает за "Престон Норт Энд", не жалеет о периоде карьеры, проведенном в России. По его словам, это был очень ценный опыт. Напомним, хавбек играл за красно-белых с 2010 по 2013 год.

- Я не жалею о том, что определенный период моей карьеры прошел в "Спартаке", - приводит Lancashire Evening Post слова Макгиди. - Это был очень хороший опыт. Приятно жить в Москве - рестораны, магазины, ночные клубы, но меня раздражали постоянные пробки. Однако я рад, что однажды принял решение о переезде в Россию.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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