Евгений Селезнев: "Луиз Адриану - нормальный человек, но я дружил с другими бразильцами"

Экс-нападающий "Кубани" Евгений Селезнев в интервью "СЭ" отметил, что новичок "Спартака" Луиз Адриану является хорошим футболистом, несмотря на неудачные выступления за "Милан". Ранее футболисты вместе играли за донецкий "Шахтер".

– Ваш партнер по "Шахтеру" Луиз Адриану теперь в "Спартаке". Получится у него?

– Время покажет. Он хороший игрок. Просто так люди не берут Кубок УЕФА, не выступают в таком клубе, как "Шахтер", не забивают столько мячей. Правильно? Просто так в "Милан" людей не зовут.

– Но вот в "Милане" у него как раз не задалось.

– Так бывает. Это футбол. Я два раза в "Шахтере" играл, а на третий не получилось. И что – крест на мне теперь ставить? Всякое случается.

– Тяжело было бороться с Адриану за место в составе?

– Ну как сложно? Мы не боролись, а работали ради общего дела. В первый сезон завоевали Кубок УЕФА, во второй – выиграли чемпионат, Кубок, Суперкубок, а я еще стал лучшим бомбардиром первенства.

– А что он за человек? С ним просто найти общий язык?

– Да нормальный человек. Но я больше дружил с другими бразильцами. С Жадсоном. Он веселый. А Адриану поспокойнее. А заиграет ли он в России, это вам только Нострадамус об этом скажет – звоните ему. (Виталий АЙРАПЕТОВ)