Евгений Савин: "Жаль, что Луческу не тренировал "Зенит" в мои годы. С такой селекцией и у меня был бы шанс"

Бывший футболист и телеведущий Евгений Савин в интервью "Фонтанке" выразил сомнение в обоснованности зимних приобретений "Зенита". Он выразил уверенность в том, что сине-бело-голубыми должны укреплять состав лучшими футболистами, что есть на рынке.

– Я живу в Петербурге и, работая на федеральном канале, пытаюсь не болеть за "Зенит", – сказал Савин. – Последнюю зиму совсем не понимаю. Цаллагова помню еще мальчиком в молодежке, он боец, отдает футболу 150 процентов. Для него переход в "Зенит" – это успех. Но успех ли это для "Зенита"?

Лунев... Я мечтал всю жизнь играть в "Зените". Лунев провел в премьер-лиге 10 матчей. Потащил пенальти, но 10 матчей! Это не показатель. А вдруг не пойдет через полгода? А контракт подписан на четыре. Лунев может сказать: "Я готов вам снег разгребать на новом стадионе". Тот же Селихов год отыграл за "Амкар" прежде, чем в "Спартак" перейти.

Иванович – человек для основы. Я ездил недавно в Лондон, говорил с руководством одного клуба с русским владельцем. Они говорят: "Мы хотели Ивановича. Но не могли с "Зенитом" конкурировать по деньгам". Пока это главная покупка. Про парня из ФНЛ (речь идет о Сергее Зуйкове из "Волгаря". – Прим."СЭ") вообще молчу.

Жалею, что Луческу не тренировал "Зенит" в те годы, когда я играл. У меня точно был бы шанс. Пойми мой посыл: Петербург – особенный город, в "Зенит" должны брать лучших.