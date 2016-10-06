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Евгений Макеев: "Первая тренировка в общей группе далась весьма непросто"

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Защитник "Спартака" Евгений Макеев провел первую тренировку в общей группе после двухмесячной паузы. 27-лений футболист долгое время восстанавливался после травмы хрящей. Возвращение к полноценному тренировочному процессу дается Евгению весьма непросто.

– Сегодня был первый тренировочный день после примерно двухмесячной паузы, – приводит пресс-служба "Спартака" слова Макеева. – Я впервые после долгого времени тренировался в общей группе. Не скрою, пришлось весьма непросто.

У меня было повреждение хрящей, реабилитация заняла много времени. Что я только ни делал: сначала плавал, потом занимался в тренажерном зале, затем постепенно начал работать на поле, набирать физическую форму. Сейчас вот плавно подошел к тренировочному процессу.

Думаю, всем, кто тренируется отдельно, такой процесс не особо доставляет удовольствие. Первое время это воспринимается нормально, но потом начинает надоедать. Одному сложно. В группе с игровыми упражнениями работать гораздо интереснее.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/95290/

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