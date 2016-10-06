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Евгений Макеев: "Надеюсь, "Спартак" сохранит первую позицию до зимнего перерыва"

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Защитник "Спартака" Евгений Макеев, вернувшийся к тренировкам в общей группе после травмы хрящей, выразил надежду на то, что команда продолжить играть в атакующий футбол. По мнению Евгения, в предстоящих играх "Спартаку" придется непросто со многими соперниками.

Мы очень здорово начали сезон, - цитирует пресс-служба "Спартака" Макеева. - Здорово, что и сейчас команда идет на первом месте. Все мы понимаем, в какой футбол играет "Спартак". Надеюсь, мы и дальше продолжим действовать в положительном ключе.

Для начала надо не получить новую травму или рецидив. А в остальном хочу пожелать удачи себе и всем партнерам по команде.

Нам предстоит провести серию непростых игр. Если их пройдем хорошо, считаю, что у нас есть все шансы закончить первую часть чемпионата (до зимней паузы) на верхней строчке турнирной таблицы.

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/95290/

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