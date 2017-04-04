Евгений Кафельников: "В чемпионской гонке "Спартак" сам представляет для себя наибольшую опасность"

Известный в прошлом теннисист, вице-президент ФТР Евгений Кафельников выразил мнение, что "Спартак" может помешать сам себе в борьбе за чемпионство. Сегодня красно-белые обыграли "Оренбург" в 21-м туре чемпионата России (3:2), забив победный мяч на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

– Именно "Зенит" представляет для "Спартака" наибольшую опасность или ЦСКА?

– Ни питерцы, ни армейцы. "Спартак" сам для себя представляет наибольшую опасность в этой гонке. Если забыть неудачный отрезок во втором тайме, то в целом с такой игрой "Спартака" ЦСКА и "Зенит" с ним не справятся. Конечно, конкуренты продолжат биться. Но если красно-белые продолжат выступать так же, их едва ли достанут. (Виталий АЙРАПЕТОВ, Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Кафельникова