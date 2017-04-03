Евгений Кафельников: "После гола Промеса в VIP-ложе плакали все"

Известный в прошлом теннисист, вице-президент ФТР Евгений Кафельников сказал, что в VIP-ложе эмоционально отреагировали на победный гол "Спартака" в матче 21-го тура против "Оренбурга" (3:2), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Красно-белые вели со счетом 2:0, но пропустили два мяча за одну минуту. Победный гол Квинси Промес провел уже на пятой добавленной ко второму тайму минуте.

- Взяли три очка в концовке, это самое главное во всем матче, - отметил Кафельников.

- Что чувствовали, когда счет стал 2:2?

- Маленький нокдаун. Но он затянулся на 20 минут. Ребята молодцы, победу не упустили. Отдали все силы, чтобы выиграть. Очень рад.

- Промес исправился в концовке?

- Он играл на уровне, видели, что отрабатывал по полной. Как на своей половине поля, так и на чужой. И фортуна его вознаградила.

- Как вам Тигиев?

- По первой игре тяжело дать резюме. Ошибок не допустил. Ждать феерического матча ждать не стоило.

- Ещенко сначала ошибся при голе "Оренбурга", а потом отдал голевую на Промеса. Что скажете о нем?

- Не впечатлил Андрей. Вот Зобнин молодец, достойно сыграл. Джано тоже хорошо сыграл, расстроился, когда его заменили. Каррере со скамейки было виднее, чем нам на трибуне.

- Вы говорили, что ходите в VIP-ложу, где сидят все-все-все. Как они реагировали на гол Промеса?

- Плакали.

- И Федун?

- Я был не в его ложе. У нас плакали все.

- Команда показала чемпионский характер?

- С такими командами, как "Оренбург", тяжело играть. Главное достоинство ребят, проявили характер. Это добавляет опыта. Надеюсь, больше не будут доводить до такого, а станут выигрывать раньше.

- Стимулирование соперника было?

- Не знаю.