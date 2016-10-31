Евгений Кафельников: "Порадовал не только результат, но и самоотдача "Спартака"

Знаменитый теннисист и давний поклонник "Спартака" Евгений Кафельников, наблюдавший за дерби с трибуны "Открытие Арены", подчеркнул, что он остался доволен не только только результатом, но и самоотдачей команды. Красно-белые взяли верх над ЦСКА в матче 12-го тура премьер-лиги со счетом 3:1.

– С какими мыслями встретили финальный свисток?

– Порадовал не только результат, но и самоотдача футболистов "Спартака". Вот это, на мой взгляд, главное. Ребята – молодцы, не подкачали, не разочаровали болельщиков.

– Поразились, обнаружив в старте и Промеса, и Зе Луиша, и Глушакова?

– Да нет. В Промесе не сомневался. Была информация, что он залечил микротравму. И Зе Луиш с Глушаковым наверняка очень хотели участвовать в таком матче. Мобилизовались, плюс великолепно сработал медицинский штаб "Спартака". В итоге команда вышла на поле в оптимальном составе.

– Причем все трое выглядели так, словно и не возникало проблем со здоровьем.

– Это точно. Визуально никакого дискомфорта не испытывали. Бегали, вгрызались в борьбу за каждый мяч. С "физикой" у них тоже полный порядок. Иначе 90 минут бы не выдержали. (Александр КРУЖКОВ)

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