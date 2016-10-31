Евгений Кафельников: "Не ходил на "Открытие Арену", пока не переговорил с Федуном"

Олимпийский чемпион по теннису и поклонник "Спартака" Евгений Кафельников высказал мнение, что в зимнее трансферное окно команде требуется усиление. Также Кафельников рассказал о том, что наладил отношение с владельцем красно-белых Леонидом Федуном.

– Зимой "Спартаку" требуется усиление?

– Разумеется. Правда, среди футболистов, выступающих в чемпионате России, достойных кандидатур не вижу. Возможно, у кого-то другое мнение.

– Матч "Спартака" против ЦСКА не первый, который посетили в этом году?

– Да – побывал еще на "Ростове".

– Когда в ноябре 2015-го "Спартак" дома уступил "Тереку", вы написали в твиттере: "Я обещаю, пока Федун – владелец "Спартака", на "Открытие Арену" ногой не ступлю! Прости меня, любимая команда, но терпеть такое больше не могу". Что же изменилось?

– Я пообщался с владельцем клуба. Разговор длился около двадцати минут. Обсудили нюансы, пожали друг другу руки. Ни у меня к Федуну, ни у него ко мне претензий нет. Он сказал: "Приходи на стадион, всегда буду рад тебя видеть..."

– Значит, до встречи с Леонидом Арнольдовичем держали слово?

– Конечно! С того момента, как написал твит, который все помнят, я не был на матчах "Спартака". Пока не переговорил с Федуном.

– Чем за эти двадцать минут он вас особенно удивил?

– Энтузиазмом. Я понял, что "Спартак" для него не просто дорогая игрушка. Он действительно мечтает добиться максимального результата, которого так ждут поклонники команды. Для Федуна стать чемпионом уже дело принципа. И ни о какой продаже клуба речь не идет. По крайней мере, в ближайшее время этого точно не случится.

– Федун приглашал вас в свою ложу. Встречи с "Ростовом" и ЦСКА смотрели там?

– Нет. Сидел неподалеку. В ложе человека, который нас и познакомил. В принципе мог бы подойти к Федуну, поздороваться. Но понимаю, что у него без меня гостей хватает. (Александр КРУЖКОВ)