Евгений Кафельников: "Не ходил на "Открытие Арену", пока не переговорил с Федуном"

Олимпийский чемпион по теннису и поклонник "Спартака" Евгений Кафельников высказал мнение, что в зимнее трансферное окно команде требуется усиление. Также Кафельников рассказал о том, что наладил отношение с владельцем красно-белых Леонидом Федуном.
– Зимой "Спартаку" требуется усиление?
– Разумеется. Правда, среди футболистов, выступающих в чемпионате России, достойных кандидатур не вижу. Возможно, у кого-то другое мнение.
– Матч "Спартака" против ЦСКА не первый, который посетили в этом году?
– Да – побывал еще на "Ростове".
– Когда в ноябре 2015-го "Спартак" дома уступил "Тереку", вы написали в твиттере: "Я обещаю, пока Федун – владелец "Спартака", на "Открытие Арену" ногой не ступлю! Прости меня, любимая команда, но терпеть такое больше не могу". Что же изменилось?
– Я пообщался с владельцем клуба. Разговор длился около двадцати минут. Обсудили нюансы, пожали друг другу руки. Ни у меня к Федуну, ни у него ко мне претензий нет. Он сказал: "Приходи на стадион, всегда буду рад тебя видеть..."
– Значит, до встречи с Леонидом Арнольдовичем держали слово?
– Конечно! С того момента, как написал твит, который все помнят, я не был на матчах "Спартака". Пока не переговорил с Федуном.
– Чем за эти двадцать минут он вас особенно удивил?
– Энтузиазмом. Я понял, что "Спартак" для него не просто дорогая игрушка. Он действительно мечтает добиться максимального результата, которого так ждут поклонники команды. Для Федуна стать чемпионом уже дело принципа. И ни о какой продаже клуба речь не идет. По крайней мере, в ближайшее время этого точно не случится.
– Федун приглашал вас в свою ложу. Встречи с "Ростовом" и ЦСКА смотрели там?
– Нет. Сидел неподалеку. В ложе человека, который нас и познакомил. В принципе мог бы подойти к Федуну, поздороваться. Но понимаю, что у него без меня гостей хватает. (Александр КРУЖКОВ)
ATA
кафель не ходи больше на стадион, бухай на помойке
11:02
dfg45fj
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10:56
CSKA_LV
какое отношение имеет человек тотализатор к футболу ? ну болеет он за мясо , а фанам какое до него дело ? пипец, ненормальный он .
10:49
Beriya
бред
10:47
Седой86
А как мы все "огорчались",что Кафельников не ходит на стадион!!!
10:25