18:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Евгений Кафельников: "Мы без 5 минут чемпионы. Дзюбе огромный привет!"

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Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поздравил красно-белых с победой над "Анжи" (1:0). Также он передал привет бывшему нападающему "Спартака" Артему Дзюбе, который сейчас является капитаном "Зенита". Петербуржцы, которые являются главным преследователем красно-белых, в воскресенье проиграли "Амкару" (0:1), а сам Дзюба раскритиковал судью Евгения Турбина.

"С победой нас! Без 5 минут мы чемпионы. Дзюбе огромный привет!" – написал Кафельников в своем "Твиттере".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (19)
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waleriy

Двойной привет клоуну-зюбе, прогадал он с командой.

19:23

Zhora Zabadaj

Нда, футболишка пока языком лучше работает, чем ногами. Ныть про судейство переходит в моду. Спартачей с победой!!!

19:22

loko 1302

не говори гоп пока не перепрыгнешь...идиот

19:16

Jean4

Хахах, пусть Кафель пересмотрит Барса-ПСЖ, жест Ди Марии все помнят и чем все закончилось? А потом уже пусть кричит глор позорный. Не он ли верещал после очередного поражения Спама, что на стадион больше ни ногой? =)))

19:11

ess78

Кафель,я буде ждать привета от Дзюбы когда Зенит обойдет Спартак.Вот я поржу).

19:10

merniloskut

П_о_в_а_р - Кафель Дзюбу отоварит, могу поставить штуку зелени против двух!)))

19:10

Thergothon

Gost, ничего не выигрывал? Кафеля не оправдываю, но 2 турнира большого шлема он брал и 4 в парном.

19:09

merniloskut

marksan - Спартак судей не покупает! Это бамжам с Канюшней обидно, что вроде всё схвачено, а результат где-то в жиже завяз!)))

19:08

П_о_в_а_р

Надеюсь Дзюба втащит Кафелю при встрече.) Но Спартак и правда чемпион.))

19:06

Nikvolf

Все таки какой мерзкий человечишка Неудивительно что дочь так воспитанна

19:05

Gost

Кафель прихлебатель,сам ничего....не выигрывал,а тут приветы передает,передаст...

18:59

knyaz boltconskiy

А чего уже не орешь-Федун ,продай команду?

18:56

Русский

marksan, лучше 1-0, чем 0-1, неправда ли? ))

18:56

mm1962

mm1962 Дзюба конечно прогадал

18:56

marksan

merniloskut_____ Опять 1:0 даже дома? А сколько бабла истрачено для победы ДОМА и над кем? Как ЦСКА над Томью! Только разница другая!

18:53

maxsus2000

да уж прогадал он с переходом ))))

18:53

kingarthur

Он и так с приветом.

18:51

funyaka

Это тот кто говорил что уйдет болеть за коней? Псевдоболела..

18:51

merniloskut

Женя - не говори гоппе раньше времени! Когда станем, тогда и Дзюбе всё отзовётся и прочим предателям! А пока молчим да имеем...

18:50

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Материалы других СМИ