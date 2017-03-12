Евгений Кафельников: "Мы без 5 минут чемпионы. Дзюбе огромный привет!"

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поздравил красно-белых с победой над "Анжи" (1:0). Также он передал привет бывшему нападающему "Спартака" Артему Дзюбе, который сейчас является капитаном "Зенита". Петербуржцы, которые являются главным преследователем красно-белых, в воскресенье проиграли "Амкару" (0:1), а сам Дзюба раскритиковал судью Евгения Турбина.
"С победой нас! Без 5 минут мы чемпионы. Дзюбе огромный привет!" – написал Кафельников в своем "Твиттере".
С победой НАС⚽️! Без 5 минут мы чемпионы👍👊. Дзюбе огромный привет😉– Кафельников Евгений (@KYevgeni) 12 марта 2017 г.
waleriy
Двойной привет клоуну-зюбе, прогадал он с командой.
19:23
Zhora Zabadaj
Нда, футболишка пока языком лучше работает, чем ногами. Ныть про судейство переходит в моду. Спартачей с победой!!!
19:22
loko 1302
не говори гоп пока не перепрыгнешь...идиот
19:16
Jean4
Хахах, пусть Кафель пересмотрит Барса-ПСЖ, жест Ди Марии все помнят и чем все закончилось? А потом уже пусть кричит глор позорный. Не он ли верещал после очередного поражения Спама, что на стадион больше ни ногой? =)))
19:11
ess78
Кафель,я буде ждать привета от Дзюбы когда Зенит обойдет Спартак.Вот я поржу).
19:10
merniloskut
П_о_в_а_р - Кафель Дзюбу отоварит, могу поставить штуку зелени против двух!)))
19:10
Thergothon
Gost, ничего не выигрывал? Кафеля не оправдываю, но 2 турнира большого шлема он брал и 4 в парном.
19:09
merniloskut
marksan - Спартак судей не покупает! Это бамжам с Канюшней обидно, что вроде всё схвачено, а результат где-то в жиже завяз!)))
19:08
П_о_в_а_р
Надеюсь Дзюба втащит Кафелю при встрече.) Но Спартак и правда чемпион.))
19:06
Nikvolf
Все таки какой мерзкий человечишка Неудивительно что дочь так воспитанна
19:05
Gost
Кафель прихлебатель,сам ничего....не выигрывал,а тут приветы передает,передаст...
18:59
knyaz boltconskiy
А чего уже не орешь-Федун ,продай команду?
18:56
Русский
marksan, лучше 1-0, чем 0-1, неправда ли? ))
18:56
mm1962
mm1962 Дзюба конечно прогадал
18:56
marksan
merniloskut_____ Опять 1:0 даже дома? А сколько бабла истрачено для победы ДОМА и над кем? Как ЦСКА над Томью! Только разница другая!
18:53
maxsus2000
да уж прогадал он с переходом ))))
18:53
kingarthur
Он и так с приветом.
18:51
funyaka
Это тот кто говорил что уйдет болеть за коней? Псевдоболела..
18:51
merniloskut
Женя - не говори гоппе раньше времени! Когда станем, тогда и Дзюбе всё отзовётся и прочим предателям! А пока молчим да имеем...
18:50