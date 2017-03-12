Евгений Кафельников: "Мы без 5 минут чемпионы. Дзюбе огромный привет!"

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поздравил красно-белых с победой над "Анжи" (1:0). Также он передал привет бывшему нападающему "Спартака" Артему Дзюбе, который сейчас является капитаном "Зенита". Петербуржцы, которые являются главным преследователем красно-белых, в воскресенье проиграли "Амкару" (0:1), а сам Дзюба раскритиковал судью Евгения Турбина.

"С победой нас! Без 5 минут мы чемпионы. Дзюбе огромный привет!" – написал Кафельников в своем "Твиттере".