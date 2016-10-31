Евгений Кафельников: "Критика фанатов в адрес Слуцкого несправедлива"

Олимпийский чемпион по теннису и поклонник "Спартака" Евгений Кафельников подчеркнул, что выводы об участниках чемпионской гонки делать пока рано. Также Кафельников отметил, что главная заслуга Массимо Карреры – работа команды как единого механизма.

– Карпин с Газзаевым сошлись во мнении, что теперь "Спартак" и "Зенит" фавориты в гонке за золото. А вы как думаете?

– Странно рассуждать об этом, когда позади всего двенадцать туров. Кто-то уже и ЦСКА успел вычеркнуть из борьбы за чемпионство, но я не спешил бы армейцев хоронить. Коллектив у них опытный, отстает на семь очков, которые на такой дистанции легко отыгрываются.

– Кстати, как относитесь к критике фанатов ЦСКА в адрес Слуцкого?

– Она несправедлива. Разве тренер во всем виноват? С тем же успехом можно обвинить Акинфеева, например. За то, что пропускает голы. Но углубляться в эту тему не хочу.

– Что изменилось в игре красно-белых с появлением Карреры?

– Приятно, что "Спартак" сейчас работает как единый механизм. Пожалуй, в этом на данный момент главная заслуга итальянца.

– При Аленичеве такого не наблюдалось?

– Были предпосылки. К сожалению, постоянно чего-то не хватало. Что именно – не знаю, я же не футбольный специалист. Но между тем, что мы видели при Аленичеве и тем, что происходит сегодня, существенная разница. Это объективно. (Александр КРУЖКОВ)