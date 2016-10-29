Евгений Кафельников: "К болельщикам "Спартака" возвращаются позитивные эмоции"

Олимпийский чемпион по теннису и поклонник "Спартака" Евгений Кафельников после игры любимого клуба в 12-м туре чемпионата России против ЦСКА (3:1) высказал мнение, что красно-белые, армейцы и "Зенит" по-прежнему претендуют на чемпионский титул. После поражения в дерби ЦСКА отстает от лидирующего "Спартака" на семь очков.

– Можно говорить все что угодно, но надо объективно смотреть на вещи, – цитирует "Р-Спорт" Кафельникова. – Я думаю, что, может быть, процентов на 50-60 "Спартак" придал своим болельщикам этой победой уверенность, что мы можем после 12 туров рассчитывать на борьбу за чемпионство.

Что касается второго клуба... Ни в коем случае не стоит сбрасывать со счетов ЦСКА, несмотря на то что они сейчас затруднили себе решение этого вопроса. ЦСКА – очень цепкая команда, несмотря на то что разница между первым местом и местом, где находится ЦСКА, ощутимая, армейцев все равно нельзя сбрасывать со счетов вместе с питерским "Зенитом". Эти три команды реально смогут претендовать на чемпионство.

Я почувствовал, что позитивные эмоции возвращаются к болельщикам. 44884 зрителя были на трибунах, для чемпионата России это значимо, это говорит само за себя. Большинство было спартаковских болельщиков, но и трибуна ЦСКА была полностью забита, эмоции самые положительные. Я как болельщик "Спартака" надеюсь, что тенденция посещаемости стадиона продолжится.

Забегать вперед не надо, шапкозакидательски относиться к тому положению в турнирной таблице, которое есть, не нужно. Еще всякое может случиться. На сегодняшний день я очень доволен позицией, где находится команда. Наверное, не только я, а все болельщики.