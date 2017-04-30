19:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Евгений Кафельников: "Артема Дзюбу от души с чемпионством "Спартака"

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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил форварда "Зенита" Артема Дзюбу с чемпионством "Спартака". Красно-белые сегодня обыграли в дерби ЦСКА (2:1). Для того чтобы завоевать титул, команде Массимо Карреры осталось набрать в четырех турах четыре очка.

"Артема Дзюбу от души с чемпионством "Спартака", – написал в своем "Твиттере" Кафельников.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (29)
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Зайца нужно сшить!

Kuzma84 Все таки не возраст.

20:10

Kuzma84

Зайца нужно сшить! - Ой, какие мы сердитые, изливаешься ты, это очевидно! Мне пофиг на другие команды! Я никогда не строчу столько букв как ты по поводу чужой команды)Это же очевидно, что ты злишься и изливаешься желчью от бессилия и выдумываешь свои потуги как можешь)) Я поржу над тобой в след сезоне,когда ты снова будешь опущен)У нас все будет хорошо,а вот у вас все плохо, но ты дальше пиши,жду))

20:09

Зайца нужно сшить!

Kuzma84 Ты ещё раз перечитай, то что ТЫ написал, а потом подумай, ЧТО ты написал, МОЖЕТ БЫТЬ поймёшь, кто тут чем изливается. Ни зениту, ни цска, ни краснодару, в этом сезоне ничего не светило (по игре) ещё после зимнего перерыва, это было видно. Так что я то как раз иллюзий не испытываю. Протрезвеешь (придут еврокубки) поймешь, насколько все страшно. А так спартак в этом году чемпион, с этим не поспоришь. Ещё аргументы будут? Или только пукнуть в клавиатуру сейчас можешь? Странно, что у тебя это так рано началось, если же конечно 84 это твой год рождения, а не IQ

20:00

regiment

ай да красава. дровишек подбросил. деревяшка полюбому должен что-нибудь отчебучить

20:00

Kuzma84

Kuzma84- Лошапед, не забуду это наше достояние, а у вас полное жопа,все 90-е годы была одна команда,которая тащила Россию пока другие спали вечном сном)) Ты тупорылй индюк какой бюджет,каждый годы у нас лидеры уходили, идиот)) Еще раз учи матчасть неуч, полуфиналы КЧ,КК,КУ и четвертьфинал в ЛЧ и это все за пару лет ушлепок. Кто еще такого смог добиться из наших клубов?Никто,вот тебе и ответ,олигофрен))Но ты плачься утырек,а мы поржем над тобой))

19:56

rusfed 2.0

Радуйся, а не злорадствуй

19:54

Kuzma84

Зайца нужно сшить! - Аахаха!Убогий ты человечишка))Середняк это твоя команда опущенная)То что ты столько написал от злости, говорит что ты полный ноль) Ты можешь сколько угодно желчью изливаться, мне в кайф слышать такое от убогих))

19:51

сибирьофф

Kuzma84-тупорылая ты свинота)забудь ты про 90 е..тогда все вас за свинячий пятачок тащили...и судьи и по бюджету рядом никто не стоял.вас с вашей дворовой командой опять киприоты вынесут какие нибудь...а еврокубка вам свинорылым в отличие от ЦСКА и Зенита ни в жизни не видать)захлебнись слюнкой чушка))..и учи мат.часть..позорнее свинок никто еврокубках не играл за последние 15 лет)

19:48

Chingizid

сибирьофф В лиге чемпионов на Зенит вся надежда теперь..в прошлом сезоне Ростов зарабатывал да Питер в Европе рейтинг..мясо опять посливает весь рейтинг в еврокубках)---------------------------------------- О да, мы видим как Зинит последние годы феерит в лч и кубке уефа)))))

19:47

Зайца нужно сшить!

Kuzma84 Ты бы в зеркало чаще смотрел, придумывать ничего не пришлось бы. Последние 15 лет посмотри. Может понимание придёт. А то эйфория видимо мочой в голову ударила. Вы последние 15 лет только и делали, что "нагибали", только разгибаться забыли. Мне вот страшно за следующий сезон становится, и не только из-за спартака, когда середняк берет чемпионство, а другие команды (которые должны быть в тройке) даже составить конкуренцию не могут, это говорит не о том, насколько лидер силён, а о том, на сколько говно стал наш чемпионат. И 61 место сборной это только подтверждает. Из игроков сборной считаю только Зобнин выделяется. И то, что с ним будет в следующем году, большой вопрос.

19:44

ki

некрасиво. дзюбинью и так три недели назад сдался, зачем пинать лежачего ?

19:43

Kapral1980

Если сравнивать уровень Адриану и Зе Луиша, Артём с ними рядом не стоял. Сам виноват, что такое отношение к нему.

19:40

Kuzma84

Зайца нужно сшить! - Ахаха)) Ой, фантазер долго придумывал?) Видать совсем грустно тебе)В след году так же нагнем вас,посмотрим что еще придумаешь, лошара))

19:39

Джон....Сильвер

Молодец Кафельников! От души посмеялся! Правда, Иудушке титул не нужен, ему 30 серебренников важнее!

19:38

сибирьофф

В лиге чемпионов на Зенит вся надежда теперь..в прошлом сезоне Ростов зарабатывал да Питер в Европе рейтинг..мясо опять посливает весь рейтинг в еврокубках)

19:37

Alex.S

Кафельников-олимпийский чемпион, был первой ракеткой мира. А кто такая это дзюба? Зачем уважаемому человеку троллить какого-то лузера?

19:37

zenit08

Ахахаха, недурно)

19:37

Jean4

Хахахха, потролил воришку перебежчика =)))

19:34

Зайца нужно сшить!

Русский Лестер, тренер тоже итальянец, тоже со дна в чемпионы, Федун, который обещал продать спартак только когда тот станет чемпионом, короче следующий год у спартака ржачный будет, зюба отыграется.

19:33

сибирьофф

Игра была равна,шутили два го.на)

19:32

zizcom

shpasic Кафельникова от души с враньём о том, что он не будет ходить на Спартак до тех пор, пока Федун владеет командой. гражданин соврамши))_____________ внутри спамовские разборки, лузеров не касаются)))

19:31

DAVI SVININU!

Дурень кафельный!

19:31

merniloskut

+5

19:30

вперёд Спартак!

Дзюба, верни Быстрову ворованные деньги!

19:29

redshark

Евгений, жжешь!

19:29

Жорик Вартанов

ай красава)

19:28

Buldozer46

Грамотно подмахнул

19:28

mallwen

Неплохо)

19:26

shpasic

Кафельникова от души с враньём о том, что он не будет ходить на Спартак до тех пор, пока Федун владеет командой. гражданин соврамши))

19:26

Леня-космос

Да, знатно потроллил.

19:25