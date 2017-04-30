Евгений Кафельников: "Артема Дзюбу от души с чемпионством "Спартака"

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил форварда "Зенита" Артема Дзюбу с чемпионством "Спартака". Красно-белые сегодня обыграли в дерби ЦСКА (2:1). Для того чтобы завоевать титул, команде Массимо Карреры осталось набрать в четырех турах четыре очка.
"Артема Дзюбу от души с чемпионством "Спартака", – написал в своем "Твиттере" Кафельников.
"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА - "Спартак"
Артема Дзюбу от души с чемпионством Спартака🏆🔴⚪️– Кафельников Евгений (@KYevgeni) 30 апреля 2017 г.
Зайца нужно сшить!
Kuzma84 Все таки не возраст.
20:10
Kuzma84
Зайца нужно сшить! - Ой, какие мы сердитые, изливаешься ты, это очевидно! Мне пофиг на другие команды! Я никогда не строчу столько букв как ты по поводу чужой команды)Это же очевидно, что ты злишься и изливаешься желчью от бессилия и выдумываешь свои потуги как можешь)) Я поржу над тобой в след сезоне,когда ты снова будешь опущен)У нас все будет хорошо,а вот у вас все плохо, но ты дальше пиши,жду))
20:09
Зайца нужно сшить!
Kuzma84 Ты ещё раз перечитай, то что ТЫ написал, а потом подумай, ЧТО ты написал, МОЖЕТ БЫТЬ поймёшь, кто тут чем изливается. Ни зениту, ни цска, ни краснодару, в этом сезоне ничего не светило (по игре) ещё после зимнего перерыва, это было видно. Так что я то как раз иллюзий не испытываю. Протрезвеешь (придут еврокубки) поймешь, насколько все страшно. А так спартак в этом году чемпион, с этим не поспоришь. Ещё аргументы будут? Или только пукнуть в клавиатуру сейчас можешь? Странно, что у тебя это так рано началось, если же конечно 84 это твой год рождения, а не IQ
20:00
regiment
ай да красава. дровишек подбросил. деревяшка полюбому должен что-нибудь отчебучить
20:00
Kuzma84
Kuzma84- Лошапед, не забуду это наше достояние, а у вас полное жопа,все 90-е годы была одна команда,которая тащила Россию пока другие спали вечном сном)) Ты тупорылй индюк какой бюджет,каждый годы у нас лидеры уходили, идиот)) Еще раз учи матчасть неуч, полуфиналы КЧ,КК,КУ и четвертьфинал в ЛЧ и это все за пару лет ушлепок. Кто еще такого смог добиться из наших клубов?Никто,вот тебе и ответ,олигофрен))Но ты плачься утырек,а мы поржем над тобой))
19:56
rusfed 2.0
Радуйся, а не злорадствуй
19:54
Kuzma84
Зайца нужно сшить! - Аахаха!Убогий ты человечишка))Середняк это твоя команда опущенная)То что ты столько написал от злости, говорит что ты полный ноль) Ты можешь сколько угодно желчью изливаться, мне в кайф слышать такое от убогих))
19:51
сибирьофф
Kuzma84-тупорылая ты свинота)забудь ты про 90 е..тогда все вас за свинячий пятачок тащили...и судьи и по бюджету рядом никто не стоял.вас с вашей дворовой командой опять киприоты вынесут какие нибудь...а еврокубка вам свинорылым в отличие от ЦСКА и Зенита ни в жизни не видать)захлебнись слюнкой чушка))..и учи мат.часть..позорнее свинок никто еврокубках не играл за последние 15 лет)
19:48
Chingizid
сибирьофф В лиге чемпионов на Зенит вся надежда теперь..в прошлом сезоне Ростов зарабатывал да Питер в Европе рейтинг..мясо опять посливает весь рейтинг в еврокубках)---------------------------------------- О да, мы видим как Зинит последние годы феерит в лч и кубке уефа)))))
19:47
Зайца нужно сшить!
Kuzma84 Ты бы в зеркало чаще смотрел, придумывать ничего не пришлось бы. Последние 15 лет посмотри. Может понимание придёт. А то эйфория видимо мочой в голову ударила. Вы последние 15 лет только и делали, что "нагибали", только разгибаться забыли. Мне вот страшно за следующий сезон становится, и не только из-за спартака, когда середняк берет чемпионство, а другие команды (которые должны быть в тройке) даже составить конкуренцию не могут, это говорит не о том, насколько лидер силён, а о том, на сколько говно стал наш чемпионат. И 61 место сборной это только подтверждает. Из игроков сборной считаю только Зобнин выделяется. И то, что с ним будет в следующем году, большой вопрос.
19:44
ki
некрасиво. дзюбинью и так три недели назад сдался, зачем пинать лежачего ?
19:43
Kapral1980
Если сравнивать уровень Адриану и Зе Луиша, Артём с ними рядом не стоял. Сам виноват, что такое отношение к нему.
19:40
Kuzma84
Зайца нужно сшить! - Ахаха)) Ой, фантазер долго придумывал?) Видать совсем грустно тебе)В след году так же нагнем вас,посмотрим что еще придумаешь, лошара))
19:39
Джон....Сильвер
Молодец Кафельников! От души посмеялся! Правда, Иудушке титул не нужен, ему 30 серебренников важнее!
19:38
сибирьофф
В лиге чемпионов на Зенит вся надежда теперь..в прошлом сезоне Ростов зарабатывал да Питер в Европе рейтинг..мясо опять посливает весь рейтинг в еврокубках)
19:37
Alex.S
Кафельников-олимпийский чемпион, был первой ракеткой мира. А кто такая это дзюба? Зачем уважаемому человеку троллить какого-то лузера?
19:37
zenit08
Ахахаха, недурно)
19:37
Jean4
Хахахха, потролил воришку перебежчика =)))
19:34
Зайца нужно сшить!
Русский Лестер, тренер тоже итальянец, тоже со дна в чемпионы, Федун, который обещал продать спартак только когда тот станет чемпионом, короче следующий год у спартака ржачный будет, зюба отыграется.
19:33
сибирьофф
Игра была равна,шутили два го.на)
19:32
zizcom
shpasic Кафельникова от души с враньём о том, что он не будет ходить на Спартак до тех пор, пока Федун владеет командой. гражданин соврамши))_____________ внутри спамовские разборки, лузеров не касаются)))
19:31
DAVI SVININU!
Дурень кафельный!
19:31
merniloskut
+5
19:30
вперёд Спартак!
Дзюба, верни Быстрову ворованные деньги!
19:29
redshark
Евгений, жжешь!
19:29
Жорик Вартанов
ай красава)
19:28
Buldozer46
Грамотно подмахнул
19:28
mallwen
Неплохо)
19:26
shpasic
Кафельникова от души с враньём о том, что он не будет ходить на Спартак до тех пор, пока Федун владеет командой. гражданин соврамши))
19:26
Леня-космос
Да, знатно потроллил.
19:25