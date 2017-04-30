Евгений Кафельников: "Артема Дзюбу от души с чемпионством "Спартака"

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поздравил форварда "Зенита" Артема Дзюбу с чемпионством "Спартака". Красно-белые сегодня обыграли в дерби ЦСКА (2:1). Для того чтобы завоевать титул, команде Массимо Карреры осталось набрать в четырех турах четыре очка.

"Артема Дзюбу от души с чемпионством "Спартака", – написал в своем "Твиттере" Кафельников.

"СЭ" вел трансляцию матча ЦСКА - "Спартак"