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Евгений Харлачев: "Были отрезки, когда "Спартак" в игре с "Локо" владел тотальным преимуществом"

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Бывший полузащитник "Локомотива" Евгений Харлачев согласился с тем, что результат матча 20-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:1) закономерен. При этом он отметил, что красно-белые действовали острее.

– И Семин, и Каррера считают, что ничья – закономерный результат. А вам как кажется?

– Согласен. По такой игре обе команды поражения не заслуживали. Хотя "Спартак" действовал чуть острее. Все-таки по подбору футболистов он сейчас превосходит "Локомотив". Да и запах приближающегося чемпионства уже почувствовал.

– Что не получилось у "Локомотива"?

– Были отрезки, когда "Спартак" владел тотальным преимуществом. Да и в целом выглядел свежее, агрессивнее, быстрее. Во втором тайме он изменил игру, стал больше атаковать через левый фланг, где огромная нагрузка легла на Игнатьева с Михаликом. Впереди же у "Локомотива" вся острота возникала исключительно благодаря Ари. К сожалению, его мало поддерживали партнеры, а в одиночку бодаться со спартаковскими защитниками тяжело. (Александр КРУЖКОВ)

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