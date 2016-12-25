Евгений Хачериди: "Мне не сообщали об интересе со стороны "Зенита"

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди опроверг слухи о том, что может перейти в "Зенит". Он подтвердил слова агента Вадима Шаблия, который ранее заявил, что Хачериди точно не перейдет в российский клуб.

– Правда в словах Шаблия, – цитирует Sport Arena Хачериди. – У меня контракт с "Динамо" до лета 2018 года. Я воспринимаю все это как слухи. По крайней мере, ни "Динамо", ни мой агент не сообщали мне ни об интересе со стороны "Зенита", ни об интересе со стороны какого-либо другого клуба. Ко мне лично также никто из представителей других клубов не обращался. Вот и решайте сами, реален ли какой-то интерес к моей персоне, или все на уровне только слухов (улыбается).

Через год – следующей зимой – я смогу подписать предварительный контракт с любым другим клубом и в июле 2018-го перейти в этот клуб на правах свободного агента. То есть, до возможности не нарушая закон вступать в переговоры с другими клубами у меня остается еще год.

Готов еще раз повторить сказанное ранее: я счастлив, что играю за киевское "Динамо". И отработаю свой нынешний контракт профессионально до конца Конечно, если буду и дальше нужен клубу.

С одной стороны, с "Динамо" у меня действующий контракт, меня тут все полностью устраивает. С другой стороны, думаю, любой украинский футболист не отказался бы поиграть в топовом клубе топового чемпионата. Но реалии на данный момент таковы, что никаких конкретных предложений от других клубов у меня нет. Поэтому не вижу смысла рассуждать на тему моего желания или нежелания перехода в другой клуб. Вот когда будет предложение, тогда совместно с клубом и буду принимать решение.