Евгений Чернов: "Зенит" сделает стопроцентный результат и станет чемпионом"

Защитник "Зенита" Евгений Чернов отметил, что матч с "Крыльями Советов" (3:1) в 14-м туре премьер-лиги получился сложным. По его словам, пока трудно сказать, стал ли он игроком основной команды.

– Игра была непростой. Соперник с первых минут активно начал, но потом мы перестроились и довели дело до победы.

– Вы уже точно игрок "Зенита", а не "Зенита-2"?

– Мне трудно ответить на это вопрос.

– Концовку матча со "Спартаком" смотрели в раздевалке перед игрой?

– Нет. Только после матча узнали результат. Но мы сделаем стопроцентный результат и станем чемпионами. Думаю, так (улыбается).

– После подсказок Мирчи Луческу вы вроде бы стали реже ходить вперед...

– Да нет. Наоборот, мне больше времени надо уделять атаке, чем обороне. (Гоша ЧЕРНОВ)