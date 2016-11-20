Евгений Чернов: "Зенит" сделает стопроцентный результат и станет чемпионом"

Защитник "Зенита" Евгений Чернов отметил, что матч с "Крыльями Советов" (3:1) в 14-м туре премьер-лиги получился сложным. По его словам, пока трудно сказать, стал ли он игроком основной команды.
– Игра была непростой. Соперник с первых минут активно начал, но потом мы перестроились и довели дело до победы.
– Вы уже точно игрок "Зенита", а не "Зенита-2"?
– Мне трудно ответить на это вопрос.
– Концовку матча со "Спартаком" смотрели в раздевалке перед игрой?
– Нет. Только после матча узнали результат. Но мы сделаем стопроцентный результат и станем чемпионами. Думаю, так (улыбается).
– После подсказок Мирчи Луческу вы вроде бы стали реже ходить вперед...
– Да нет. Наоборот, мне больше времени надо уделять атаке, чем обороне. (Гоша ЧЕРНОВ)
merniloskut
С проглотом бамжы сделают!
23:25