21:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Евгений Чернов: "Зенит" должен был набирать три очка в матче с "Анжи"

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Защитник "Зенита" Евгений Чернов после ничьей с "Анжи" (1:1) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда потеряла очки в этой встрече. По словам Чернова, он даже не задумывался, что для команды это последняя игра на "Петровском", передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Должны были набирать три очка. Все-таки чемпионская гонка... После удаления стали играть еще и за Ломбертса, но не смогли победить.

– Это была заключительная игра на "Петровском"...

– Если честно, даже не задумывался об этом. Просто хотелось победить.

– Почему не получилось?

– Не знаю. Может быть, не хватило агрессии, передачи с фланга не доходили до Дзюбы.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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massterstvo

да 5 очков!!!

21:50

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