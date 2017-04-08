Евгений Чернов: "Зенит" должен был набирать три очка в матче с "Анжи"

Защитник "Зенита" Евгений Чернов после ничьей с "Анжи" (1:1) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда потеряла очки в этой встрече. По словам Чернова, он даже не задумывался, что для команды это последняя игра на "Петровском", передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Должны были набирать три очка. Все-таки чемпионская гонка... После удаления стали играть еще и за Ломбертса, но не смогли победить.

– Это была заключительная игра на "Петровском"...

– Если честно, даже не задумывался об этом. Просто хотелось победить.

– Почему не получилось?

– Не знаю. Может быть, не хватило агрессии, передачи с фланга не доходили до Дзюбы.