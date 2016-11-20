Евгений Чернов: "Мы с Робертом Маком понимаем друг друга с полуслова"

Защитник "Зенита" Евгений Чернов в перерыве матча 14-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что ему очень комфортно взаимодействовать с полузащитником Робертом Маком. По словам россиянина, в первые минуты матча он испытывал волнение, с которым впоследствии удалось справиться.

- С Робертом Маком очень комфортно играть, мы понимаем друг друга с полуслова, - сказал Чернов в эфире телеканала "Наш футбол". - На тренировках наигрываем комбинации, здорово, что они приводят к взятиям ворот. Главный тренер подсказывает и всегда помогает. В первые минуты самарцы агрессивно начали, поначалу я допускал ошибки. Потом со временем исправился. "Зенит" всегда играет в острый комбинационный футбол.

Трансляция матча "Зенит" - "Крылья Советов"