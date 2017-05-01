Евгений Бушманов: "У Зобнина есть все задатки, чтобы вырасти в большого мастера"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов после матча 26-го тура чемпионата России ЦСКА - "Спартак" (1:2) в интервью "СЭ" отметил, что полузащитник красно-белых Роман Зобнин проделал большой объем работы. По его словам, хавбек может вырасти в большого мастера.

– Кого у "Спартака" отметите?

– Как всегда, громадный объем работы проделал Зобнин. Очень полезно сыграли Фернанду и Глушаков. Надежен был Ребров. Прекрасно вошел в игру Зе Луиш, за его стремительными перемещениями армейские защитники едва поспевали. Ну и, конечно, самых добрых слов заслуживает Попов. Две голевые отдал!

– Промес снова не забил ЦСКА.

– У меня нет объяснения, почему он никак не забьет армейцам. В этом матче у Промеса были моменты. То штанга, то Акинфеев спасал, то Витинью…

– Вы упомянули Зобнина. Каррера считает, что тот может стать выдающимся игроком. Не преувеличивает?

– Не знаю, как насчет "выдающегося", но все данные, чтоб вырасти в большого мастера, у Романа есть. Великолепно готов физически, с техникой порядок, универсал. А главное – профессионально относится к делу, трудяга. (Александр КРУЖКОВ)

Полное интервью Евгения Бушманова